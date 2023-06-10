Время в пути составит 7 часов 10 минут Фото: Олег УМАРОВ

Из Сочи в Забайкальский край вылетел первый рейс. Самолет отправился в Читу 10 июня. Рейсы выполняет авиакомпания "Ай Флай" один раз в неделю по субботам. Полеты осуществляются на Airbus A330.

"КП"-Кубань" узнала расписание полетов:

- вылет из Сочи в 10:30 (время местное), прилет в Читу в 23:40 (время местное);

- время в пути составит 7 часов 10 минут.

- Надеемся, что новый маршрут станет привлекательным, а мы продолжим с авиакомпаниями расширять географию полетов и предоставлять удобные и качественные услуги нашим пассажирам, - сообщили в пресс-службе сочинского аэропорта.