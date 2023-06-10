Выйти на связь с мужчиной не удается уже 10 дней.

В Адыгее 10 дней ищут загадочно пропавшего мужчину. 29-летний Грузан Юрий Владимирович живет в Майкопе. Здесь его видели в последний раз 1 июня, после этого он пропал.

О том, где он может находиться, неизвестно. Однако "Лиза Алерт" распространяет в социальных сетях ориентировку на исчезнувшего мужчину с просьбой помочь в его поисках.

- Рост пропавшего - 167 сантиметра. Он имеет нормальное телосложение, голубые глаза, темно-русые волосы. В день пропажи был одет в серую футболку, темные спортивные брюки, темные кроссовки, темную кепку, - уточняют в добровольческом отряде "Лиза Алерт".

Если вам что-то известно о местонахождении Юрия Грузана, сообщите по телефону горячей линии поискового отряда: 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный).