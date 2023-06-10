Парк благоустраивают в Новокубанском районе Кубани

Заасфальтировали дорожки, обустроили основание детской площадки, а для спортивной сделали резиновое покрытие

В Новокубанском районе Кубани начали благоустраивать парк по нацпроекту. Зеленую зону приводят в порядок в станице Бесскорбной.

– Заасфальтировали дорожки, обустроили основание детской площадки, а для спортивной сделали резиновое покрытие, – рассказал врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, парк готов уже на 60%. Сейчас рабочие устанавливают скамейки и урны. Кроме этого, в парке выполнят озеленение.