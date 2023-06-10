Количество рабочих увеличат для строительства «подземки» на Красных Партизан в Краснодаре

Переход должны построить четко по графику.

На улице Красных Партизан в Краснодаре идет строительство подземного пешеходного перехода. Мэр города Евгений Наумов проверил ход работ.

- Подрядчик должен увеличить количество людей на объекте и до 1 сентября завершить работы на проезжей части. Что позволит нам восстановить движение транспорта здесь в полном объеме, - написал в своем Telegram-канале Евгений Наумов.

Подземный пешеходный переход планируют построить четко по графику. Без переносов сроков. Это в интересах и пешеходов, и автомобилистов.