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НовостиОбщество10 июня 2023 9:11

Количество рабочих увеличат для строительства «подземки» на Красных Партизан в Краснодаре

До 1 сентября должны завершить работы на проезжей части
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Переход должны построить четко по графику.

Переход должны построить четко по графику.

На улице Красных Партизан в Краснодаре идет строительство подземного пешеходного перехода. Мэр города Евгений Наумов проверил ход работ.

- Подрядчик должен увеличить количество людей на объекте и до 1 сентября завершить работы на проезжей части. Что позволит нам восстановить движение транспорта здесь в полном объеме, - написал в своем Telegram-канале Евгений Наумов.

Подземный пешеходный переход планируют построить четко по графику. Без переносов сроков. Это в интересах и пешеходов, и автомобилистов.