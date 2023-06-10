Мэр Анапы Василий Швец отжался 33 раза на спортивном празднике

Глава курорта Василий Швец показал, что находится в отличной форме. Фото: t.me/anapanovosti

В преддверии Дня России на новом стадионе в поселке Виноградном Анапы проходит спортивный праздник. На нем собрались жители курорта, которые решили посоревноваться друг с другом. В числе участников - мэр Анапы Василий Швец. Он показал, что находится в отличной физической форме.

Глава курорта отжался 33 раза. Кроме того, он прыгал в длину - продемонстрировал и там отличный результат.

В рамках спартакиады также пройдут турниры по футболу, пляжному волейболу и стритболу.

Напомним, стадион открыли в прошлом году. В поселке сделали современное футбольное поле. Проложили 400-метровую беговую дорожку, установили трибуны на 500 зрителей. Кроме того, на стадионе оборудовали 3 спортплощадки для пляжного волейбола, поставили спортивные тренажеры.