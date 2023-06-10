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НовостиОбщество10 июня 2023 10:58

В Сочи обещают дожди и грозы до 11 июня

Поднимется и ветер
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Жителям и туристам курорта стоит воздержаться от отдыха у воды.

Жителям и туристам курорта стоит воздержаться от отдыха у воды.

Фото: Виктор КЛЮШКИН

В Сочи на выходных ухудшится погода. Вечером 10 июня на курорте пойдут дожди, возможна и гроза. Также обещают порывы до 14 метров в секунду. Плохая погода продержится на курорте до 11 июня.

- Все городские службы работают в усиленном режиме. Ситуацию контролирует оперативный штаб, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Жителям и туристам курорта стоит воздержаться от отдыха у воды. В случае происшествий звонить по номеру 112.