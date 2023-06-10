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НовостиОбщество10 июня 2023 13:15

Губернатор Краснодарского края посетил Херсонскую область

Кубань помогает новому региону России с восстановлением инфраструктуры
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Край помогает восстанавливать три школы и районную больницу.

Край помогает восстанавливать три школы и районную больницу.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондартьев вместе с заместителями посетили подшефную Херсонскую область. Кубань помогает новому региону России с восстановлением инфраструктуры. В Херсонскую область также часто отправляется гуманитарная помощь.

- С врио губернатора Владимиром Сальдо и руководителем областного правительства Андреем Алексеенко пообщались с местными жителями, посетили объекты, которые восстанавливают при участии нашей региональной строительной компании, - написал в своем Telegram-канале Вениамин Кондартьев.

Как удалось узнать "КП"-Кубань", край помогает восстанавливать три школы и районную больницу.