Губернатор Краснодарского края посетил Херсонскую область

Край помогает восстанавливать три школы и районную больницу.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондартьев вместе с заместителями посетили подшефную Херсонскую область. Кубань помогает новому региону России с восстановлением инфраструктуры. В Херсонскую область также часто отправляется гуманитарная помощь.

- С врио губернатора Владимиром Сальдо и руководителем областного правительства Андреем Алексеенко пообщались с местными жителями, посетили объекты, которые восстанавливают при участии нашей региональной строительной компании, - написал в своем Telegram-канале Вениамин Кондартьев.

Как удалось узнать "КП"-Кубань", край помогает восстанавливать три школы и районную больницу.