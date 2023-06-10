В Анапе обсудили развитие виноградарства и виноделия

В учебном заведении запустили даже профильный кластер для студентов.

В сельскохозяйственном техникуме Анапы провели встречу, на которой обсуждали развитие виноградарства и виноделия. В учебном заведении запустили даже профильный кластер для студентов. Благодаря этому все ученики могут получить необходимые знания и навыки с гарантией последующего трудоустройства по специальности.

- Партнерами проекта стали пять крупнейших предприятий Кубани. Старшекурсники участвуют в разработке программ обучения для взрослого населения и школьников, - рассказал директор Анапского сельскохозяйственного техникума Иван Чернышов.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в техникуме создали комфортные обучения для обучения. Здесь есть вегетарий, мастерские земледелия, кабинеты геномной инженерии и селекции. К слову, на целевом обучение уже 50 студентов.