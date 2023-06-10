Митрополит Григорий освятил памятник, прочитал молитвы и окропил его святой водой.

В Краснодаре Митрополит Григорий освятил памятник святому праведному Иоанну Русскому. 9 июня открыли памятник Иоанну. Именно в этот день Православная Церковь чествует святого.

Памятник праведному установили на Ростовском шоссе. Теперь он находится на въезде в кубанскую столицу. На трехметровой скульптуре в полный рост изображен праведный Иоанн Русский. Стоит отметить, что именно в этом месте, где установили памятник, пролегает маршрут взлета и посадки самолетов на воинском аэродроме. Теперь духовная сила святого будет поддерживать и защищать курсантов и летчиков училища.

Установить памятник решил местный предпринимать Геннадий Бугай. А изобразил святого на бронзе скульптор и заслуженный художник России Сергей Олешня.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, Иоанн Русский участвовал в русско-турецкой войне. А в 1771 году его забрали в плен и продали в рабство. Иоанна постоянно избивали и унижали. Чтобы пытки прекратились, ему нужно было принять ислам. Но Иоанн не склонился перед другой религией. Он мужественно прошел все издевательства и унижения, удивив своей стойкостью даже турков.

- Он сохранил свою веру, — сказал митрополит Григорий. – Христианином родился, христианином и умру – эти важные слова святого Иоанна, дошедшие до нас, мы должны помнить. Он именуется Русским, и мы верим, что ныне у престола Божия он молится за нас, русских православных христиан, за наше Отечество. Так как он был воином, мы с вами должны особо усердно его попросить, чтобы его молитвами Господь дал нашим солдатам, кубанским казакам, которые сейчас находятся на передовой в зоне специальной военной операции, крепость духа, сохранил их от ран, пленения и смерти, чтобы наше русское воинство одержало победу.

Митрополит Григорий освятил памятник, прочитал молитвы и окропил его святой водой.

К слову, в дальнейшем в помещении рядом с памятником святого праведного Иоанна Русского планируется разместить Музей святых воинов России.