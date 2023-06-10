Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия10 июня 2023 16:49

В Крымске выпала двухмесячная норма осадков 10 июня

Жителей просят обезопасить свое имущество
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
К вечеру ливень только усилится.

К вечеру ливень только усилится.

На Кубань обрушился сильный ливень 10 июня. В Крымске выпала двухмесячная норма осадков. Дождь не переставал лить с 11:00 часов до 17:00 часов.

- Уважаемые жители улиц Кирова, Темченко, тех, территорий, которые находятся в низине, обезопасьте свое имущество: перегоните машины на другие улицы, следите, чтобы вода не зашла в дома, - предупредили в оперштабе Краснодарского края.

Жителей также просят оперативно расчистить свои ливневки у дома. К вечеру ливень только усилится.

Если нужна помощь, необходимо срочно звонить на единый номер всех оперативных служб: 112