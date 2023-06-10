В Крымске выпала двухмесячная норма осадков 10 июня

К вечеру ливень только усилится.

На Кубань обрушился сильный ливень 10 июня. В Крымске выпала двухмесячная норма осадков. Дождь не переставал лить с 11:00 часов до 17:00 часов.

- Уважаемые жители улиц Кирова, Темченко, тех, территорий, которые находятся в низине, обезопасьте свое имущество: перегоните машины на другие улицы, следите, чтобы вода не зашла в дома, - предупредили в оперштабе Краснодарского края.

Жителей также просят оперативно расчистить свои ливневки у дома. К вечеру ливень только усилится.

Если нужна помощь, необходимо срочно звонить на единый номер всех оперативных служб: 112