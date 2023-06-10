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НовостиПроисшествия10 июня 2023 16:57

В пяти населенных пунктах Кубани подтопило 14 придворовых территорий

В Анапе выпало 50 мм осадков, Крымский район-30 мм и Темрюкский район-10 мм
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Пострадавших нет, эвакуация не требуется.

Пострадавших нет, эвакуация не требуется.

На Краснодарский край обрушился сильный ливень. Во многих районах Кубани дождь идет с самого утра. Из-за сильных осадков подтопило территории трех городов.

- В Анапе выпало 50 мм осадков, Крымский район-30 мм и Темрюкский район-10 мм, - уточнили в пресс-службе оперштаба Краснодарского края.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в пяти населенных пунктах под водой оказались 14 придворовых территорий. В одном доме вода поднялась до 10 сантиметров. В настоящее время службы откачивают воду.

Пострадавших нет, эвакуация не требуется.