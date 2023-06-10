Крымский район непогода вновь испытывает на прочность. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Крымском районе за шесть часов 10 июня выпала двухмесячная норма осадков. С 11:00 до 17:00 дождь шел без перерыва. Это привело к тому, что улицы начало подтапливать. Кроме того, произошли аварии на подстанциях, из-за которых люди остались без света.

- В Крымске на линии КП-2 подключены все подстанции, также работы завершены в Кеслеровском сельском поселении, - уточнил глава муниципалитета Сергей Лесь. -

Частично остаются без электроэнергии хутор Веселый, Пригородное сельское поселение, село Киевское ул.Молодежная, хутора Даманка и Прохладный и станица Гладковская.

На улицах города продолжаются работы по расчистке ливневок и откачке воды.

Глава района призвал жителей перегнать машины на улицы с меньшим уровнем воды и посоветовал расчистить ливневки у частных домов. По прогнозам синоптиков, дождь может усилиться.