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НовостиПроисшествия10 июня 2023 19:00

В Крымском районе за шесть часов 10 июня выпала двухмесячная норма осадков

По прогнозам, дождь только усиливается
Евгения ХИЛЬКО
Евгения ХИЛЬКО
Крымский район непогода вновь испытывает на прочность.

Крымский район непогода вновь испытывает на прочность.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Крымском районе за шесть часов 10 июня выпала двухмесячная норма осадков. С 11:00 до 17:00 дождь шел без перерыва. Это привело к тому, что улицы начало подтапливать. Кроме того, произошли аварии на подстанциях, из-за которых люди остались без света.

- В Крымске на линии КП-2 подключены все подстанции, также работы завершены в Кеслеровском сельском поселении, - уточнил глава муниципалитета Сергей Лесь. -

Частично остаются без электроэнергии хутор Веселый, Пригородное сельское поселение, село Киевское ул.Молодежная, хутора Даманка и Прохладный и станица Гладковская.

На улицах города продолжаются работы по расчистке ливневок и откачке воды.

Глава района призвал жителей перегнать машины на улицы с меньшим уровнем воды и посоветовал расчистить ливневки у частных домов. По прогнозам синоптиков, дождь может усилиться.