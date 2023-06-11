Погода в Краснодаре на 11 июня 2023: осадков в краевом центре не ожидается

В Краснодаре 11 июня потеплеет до +29 градусов

Непогода продолжает испытывать на прочность Кубань. Обильные дожди не отпускают регион уже не одну неделю. Осадки местами в крае прогнозируют и 11 июня.

– Территория Кубани будет ощущать влияние депрессии, раскручивающейся над акваторией Черного моря, – сообщили в центре погоды «Фобос». – Это вновь приведет атмосферу над регионом в неустойчивое состояние, и местами прошумят грозовые ливни.

Тем временем в Краснодаре обильных осадков 11 июня не ожидается. Столбики термометров поднимутся до +27…+29 градусов. А порывы ветра будут достигать 4–9 м/с.

– Атмосферное давление будет меняться мало и составит 753 мм рт. ст., что ниже нормы, – уточнили синоптики.