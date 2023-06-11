Что произошло за ночь 11 июня в Краснодарском крае

Свежие новости Кубани. Фото: Михаил ФРОЛОВ

«КП» - Кубань» продолжает следить за всеми событиями в Краснодарском крае. Рассказываем последние новости, произошедшие в регионе.

«Сначала была драка, а потом он схватился за пистолет»: пострадавшие во время конфликта со стрельбой в отеле Анапы восстановили хронологию событий

В Крымском районе за шесть часов 10 июня выпала двухмесячная норма осадков.

Появилось видео допроса обвиняемого в нападении на ребенка с нарушением слуха в Краснодаре.

Более 10 тонн гумпомощи отправили в Херсонскую область из Краснодарского края.