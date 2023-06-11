В Анапе из-за шторма запретили купание в Черном море

Мощные волны не пугают отдыхающих. Фото: Виктор КЛЮШКИН

На некоторых пляжах Анапы утром 11 июня появились красные флаги, сигнализирующие о том, что заходить в море нельзя. Спасатели таким образом предупреждают туристов о том, что поднимается шторм. Также не исключено возникновение сильного донного течения – крайне опасного явления, которое возникает как раз на мелководье, где обычно находится больше всего купающихся.

- В течение суток 11 и 12 июня местами в Краснодарском крае ожидается комплекс метеорологических явлений: ливни с грозами, градом и шквалистым усилением ветра 20 – 23 м/с. На реках, малых реках и водотоках бассейна реки Кубань и реках Черноморского побережья ожидаются подъемы уровня воды, местами с превышением неблагоприятных отметок, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Управление ГО и ЧС курорта попросили туристов соблюдать меры личной безопасности. Руководителям предприятий и организаций рекомендовали предпринять меры по недопущению происшествий и чрезвычайных ситуаций. Однако, как сообщает местный блогер, эти запреты и рекомендации не останавливает курортников. Несмотря на волны и дети, и взрослые заходят в воду.