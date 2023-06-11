Арт-объект «Человек, смотрящий в море» Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи установили арт-объект «Человек, смотрящий в море», посвященный фестивалю «Таврида. АРТ». Его установили в обновленном розарии парка «Ривьера». Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

Новый арт-объект представляет собой уменьшенную копию крымского «Человека, смотрящего в море». Фигуру, которая стала символом фестиваля, открыли на полуострове в 2019 году.

– По задумке автора, она олицетворяет каждого, кто ищет вдохновение перед новым свершением, – уточнили в пресс-службе мэрии Сочи.

Теперь жители и туристы, используя камеру телефона, могут узнать по QR-коду о программе фестиваля и зарегистрироваться на него. В 2023 году он пройдет с 17 по 21 августа в Судаке.

— Сочинцы каждый год участвуют в фестивале в Крыму, – отметил начальник управления молодежной политики Сочи Сергей Черемшанов. – Сейчас, когда в одном из знаковых мест курорта появилась возможность больше узнать о мероприятии, ждем еще больше участников.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что арт-объект «Человек, смотрящий в море» установили в Краснодаре. Он появился в сквере 80-летия образования Краснодарского края.