На Кубани госэкспертиза одобрила проекты 10 соцобъектов

Госэкспертиза одобрила проектную документацию Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани одобрили строительство 10 соцобъектов. Проекты учреждений получили положительное заключение госэкспертизы. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Четыре соцобъекта появятся в Краснодаре. В частности, в станице Елизаветинской построят школу на 1800 мест, а в Прикубанском округе – три детских сада. Дошкольные учреждения возведут в районе улиц Восточно-Кругликовской, Лоцманской и балки Осечки.

Школу на 180 мест построят в станице Кущевской. В Курганинском районе появится поликлиника на 500 посещений. А в Армавире, хуторе Первомайском Мостовского района, поселке Мостовском и в станице Отрадной возведут универсальные спортзалы.

– Далее муниципалитеты будут подавать заявки на финансирование и проводить конкурсы по отбору подрядчиков, – уточнили в пресс-службе администрации края.