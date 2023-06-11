Региональный этап проходил в КубГУ Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Краснодарские школьники представят Кубань на всероссийском интеллектуальном конкурсе. Победителем регионального этапа турнира «Лига Знаний: школы и колледжи» стала команда лицея №48. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Всего на региональном этапе, проходившем в КубГУ, выступили 25 кубанских школ и колледжей. Участники, представлявшие лицей № 48, обошли команды школы №5 поселка Стрелка Темрюкского района и Краснодарского архитектурно-строительного техникума. Вопросы конкурсантам задавали известные общественные и государственные деятели, представители науки и искусства.

Теперь победители представят региона на всероссийском этапе конкурса в Москве.

– Перед финалом участникам предстоит проверить свою эрудицию в истории России, науке и технологиях, культуре, искусстве и спорте, – уточнили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Просветительский проект «Лига Знаний: школы и колледжи» стартовал 24 марта при поддержке Министерства просвещения России. В нем поучаствовали свыше 400 тысяч школьников из 89 регионов страны.