В Ейске при пожаре погибла семья, в том числе 12-летний ребенок

Прокуратура организовала проверку Фото из архива КП

Три человека погибли при пожаре в Ейске. В том числе в результате ЧП скончался 12-летний ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Возгорание произошло в доме по улице Мира. По предварительным данным, мужчина и женщина с ребенком приехали в Ейск из Владимирской области. Для отдыха они арендовали частный дом у местного жителя.

В настоящее время прокуратурой по факту пожара организована проверка.

– В ходе проверки будет дана оценка соблюдения требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, – уточнили в пресс-службе надзорного органа.