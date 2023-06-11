Первый туристический поезд «К виноградникам у моря» прибыл на Кубань Фото: admkrai.krasnodar.ru

Первый туристический поезд «К виноградникам у моря» прибыл на Кубань. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Туристы 9 июня выехали из Москвы. Уже 10 июня пассажиры поезда прибыли в Тамань, где для гостей подготовили экскурсионную программу на предприятиях и винодельнях.

11 июня поезд прибыл в Новороссийск. Гости посетят достопримечательности города-героя, винодельню, агротуристический комплекс и центр винного туризма.

Путешествие организовано формате «отель на колесах». Днем пассажиры посещают экскурсии, а ночью отдыхают в поезде. В нем обустроены вагоны Люкс и СВ, вагон-ресторан и вагон-бар. В них по пути проводят тематические мастер-классы.

– Для туристов подготовлена специальная экскурсионная программа, которая позволяет в короткие сроки посетить достопримечательности, познакомиться с местной кухней и открыть для себя прелести винного туризма, – отметил врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Михаил Зарицкий.

Следующий рейс туристического поезда запланирован на 15 сентября.