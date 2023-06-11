Донорские акции проведут в Краснодарском крае Фото: admkrai.krasnodar.ru

Донорские акции проведут в Краснодарском крае. Их организуют 13, 14 и 15 июня.

Отмечается, что акции приурочены ко Всемирному дню донора крови. Ежегодно его отмечают 14 июня.

Так, 13, 14 и 15 июня желающие могут сдать кровь в Краснодаре по улице Димитрова, 166. Для этого потребуются паспорт и СНИЛС. А мобильный комплекс заготовки крови 15 июня будет работать в Тимашевске по улице Братской, 123.

На Кубани ежегодно заготавливают около 60 тонн донорской крови. Краевые станции переливания посещают 50 тысяч человек, из которых более половины – жители в возрасте до 35 лет.