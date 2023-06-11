Фестиваль хореографического искусства пройдет в Краснодаре 16 июня Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Фестиваль хореографического искусства «Танцы КРД» пройдет в Краснодаре 16 июня. Мероприятие состоится в Городском саду. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

На четвертом фестивале выступят педагоги и юные артисты краевого центра. Специалисты проведут мастер-классы для участников хореографических коллективов Краснодара. Воспитанники в возрасте от 7 до 17 лет освоят новые танцевальные элементы. А участники старше встретятся со специальным гостем — финалисткой 1-го сезона шоу «ТАНЦЫ», «ТАНЦЫ. Битва сезонов». «Танцы без правил», «Танцуют все» Алисой Доценко.

На фестивале хореографического искусства впервые проведут конкурс видеороликов во ВКонтакте.

– Участники смогут продемонстрировать свои танцевальные способности и таланты. Для конкурса нужно снять короткое вертикальное видео, повторив танцевальные движения за участницами школы эстрады «Авансцена» под песню «Краснодар» и опубликовать ролик до 12 июня в приложении «VK Клипы» с хештегом #ТанцуйсКраснодаром, – рассказали в пресс-службе городской администрации.

Уточняется, что для участия в конкурсе необходимо подписаться на официальное сообщество информационно-методического центра Краснодара во ВКонтакте. Имя победителя назовут на сцене фестиваля. Его выберут по количеству отметок «Нравится».

Кроме того, на фестивале «Танцы КРД» организуют массовый танцевальный флешмоб. В нем участники покажут результаты работы на мастер-классах. Начало фестиваля – 16 июня в 17:00.