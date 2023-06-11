Более 50 тонн гуманитарной помощи доставили кубанские казаки в зону СВО Фото: пресс-служба администрации региона

Более 50 тонн гуманитарной помощи доставили кубанские казаки в зону СВО. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. За весь период они собрали и передали свыше 1,9 тыс. гуманитарных грузов.

Для жителей новых регионов России и участников СВО собрали продукты, лекарства, предметы первой необходимости, средства гигиены, воду. Бойцам в том числе передали дизельные генераторы, металлоискатели, приборы ночного видения, маскировочные сети, автомобиль повышенной проходимости, окопные свечи, форму, фляги, котелки, противоосколочные очки и автоматные ремни.

– В июне казаки совместно с представителями общественных организаций и объединений, неравнодушными жителями, фермерами и казачьей молодежью собрали и отправили более 50 тонн гуманитарных грузов, – сообщил вице-губернатор Александр Власов. – Всего казаки войска уже сформировали и доставили более 1900 тонн гуманитарных грузов.