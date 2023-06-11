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НовостиОбщество11 июня 2023 12:37

Лучшие пляжи Сочи получили сертификаты качества

Сертификаты получили 35 территорий пляжного отдыха
Евгения ХАЛИКОВА
Сочинские пляжи получили знаки отличия. Фото: пресс-службы администрации Сочи.

Сочинские пляжи получили знаки отличия. Фото: пресс-службы администрации Сочи.

В Сочи лучшим пляжам курорта вручили федеральные сертификаты качества. «Синие флаги» получили 35 пляжных территорий курорта. В 2022 году их было 23.

- Сочи - лидер по участию в программе добровольной классификации. Пляжи курорта имеют наибольшее количество сертификатов в стране, - уточнили в пресс-службе администрации Сочи.

Чтобы соответствовать национальным стандартам качества Минэкономразвития РФ, на пляжах должны присутствовать необходимые элементы курортной инфраструктуры.