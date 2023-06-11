В Анапе полиция проверит пляжных фотографов с верблюдом

Верблюд "работал" на одном из пляжей курорта. Фото: скриншот.

Неравнодушные жители Анапы обратились в мэрию Анапы с просьбой защитить верблюда, которого эксплуатировали пляжные фотографы. Животное обнаружили на пляже рядом с одним из городских отелей. В полиции сообщили, что проведут проверку.

- По факту публикации об эксплуатации верблюда на одном из анапских пляжей материал зарегистрирован. Назначено проведение проверки. Сотрудники полиции курорта дадут правую оценку действиям владельца животного, - уточнили в пресс-службе ОМВД России по Анапе.

Борьба с фотографами-живодерами на курорте началась год назад. Межведомственная рабочая группа в составе сотрудников мэрии, полиции и ветеринарной службы регулярно проводит рейды и изымает диких животных.