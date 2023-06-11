В Краснодаре прошли открытые мастер-классы по боксу для детей

Спортивный праздник. Фото: пресс-службы АО «Краснодаргоргаз»

Мастер-классы прошли под девизом «Сильные дети - сильной страны». Мероприятие состоялось одновременно на трех площадках города - в Чистяковской роще, парке «Солнечный остров» и на Пушкинской площади.

- Такие мероприятия очень важны, так как это популяризация спорта, приобщение детей, подростков к активному и здоровому образу жизни. Поэтому сегодня именитые спортсмены провели для нашего подрастающего поколения зарядку, тренировку по боксу, – рассказал Советник генерального директора АО «Краснодаргоргаз» по взаимодействию с органами государственной власти Кирилл Хахалев.

На Пушкинской площади Краснодара мастер-классы для детей и подростков провели российский боксер, представляющий Краснодарский край, олимпийский призер, двукратный чемпион мира, чемпион Европы - Муслим Гаджимагомедов, а также мастер спорта России, член сборной страны по боксу, чемпионка мира среди женщин, чемпионка России - анапчанка Анастасия Демурчян.

Юным участникам понравилось. Фото: пресс-службы АО «Краснодаргоргаз»

- Это очень хорошо, что организаторы делают такие мероприятия. Для детей и подростков важно внимание, потому что они все спортсмены. Для меня большая честь и гордость находиться сегодня здесь, подавать пример, видеть маленькие лица – они все улыбаются, они счастливы, - сказала Анастасия Демурчян.

Поддержал спортсменку и Муслим Гаджимагомедов.

- Для молодежи необходимо проводить такие события. Чтобы дети видели, брали пример. Спорт всегда помогает в жизни – дисциплинирует, помогает стать ответственным. Если человек будет тренироваться, то любой его труд окупиться, - сказал Гаджимагомедов.

В рамках мероприятия на сцене выступили творческие коллективы города, прошел розыгрыш футболок, боксеры провели автографсессию. Праздник для детей организовала компания АО «Краснодаргоргаз» совместно с Федерацией бокса города при поддержке мэрии Краснодара.

Мероприятие прошло в рамках 70-летия АО «Краснодаргоргаз» под девизом «Сильные дети — сильная страна!». АО «Краснодаргоргаз» работает 70 лет на благо города. Компания выступает за спорт, здоровый образ жизни и патриотизм.

- Мы хотим, чтобы подрастающее поколение было с характером, сильным, со стержнем, хотим воспитывать детей с правильным отношением к жизни, к своей стране. Это мероприятие направлено на то, чтобы дети приходили в секции, занимались спортом, — рассказал генеральный директор АО «Краснодаргоргаз» Виталий Коротких.