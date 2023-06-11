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НовостиОбщество11 июня 2023 14:57

В Анапе в отношении владельца верблюда составили административный протокол

Мужчина заплатит штраф за незаконное использование животного для фотоуслуг
Евгения ХАЛИКОВА
Владелец верблюда заплатит штраф. Фото: пресс-службы ОМВД России по Анапе.

Владелец верблюда заплатит штраф. Фото: пресс-службы ОМВД России по Анапе.

В Анапе полиция нашла владельца верблюда, которого использовали для фотоуслуг на одном из городских пляжей. В отношении 53-летнего жителя города составлен административный протокол.

- Сотрудники полиции составили протокол за осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения. Мужчина заплатит штраф, - уточнили в пресс-службе ОМВД России по Анапе.

Верблюда у хозяина забирать ну будут. Мужчина владеет им на законных основаниях и имеет все необходимые документы.