В Анапе в отношении владельца верблюда составили административный протокол

Владелец верблюда заплатит штраф. Фото: пресс-службы ОМВД России по Анапе.

В Анапе полиция нашла владельца верблюда, которого использовали для фотоуслуг на одном из городских пляжей. В отношении 53-летнего жителя города составлен административный протокол.

- Сотрудники полиции составили протокол за осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения. Мужчина заплатит штраф, - уточнили в пресс-службе ОМВД России по Анапе.

Верблюда у хозяина забирать ну будут. Мужчина владеет им на законных основаниях и имеет все необходимые документы.