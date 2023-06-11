В Сочи прошли соревнования по велоспорту к 10-летию Кубанской митрополии Фото: пресс-служба Кубанском митрополии

В Сочи 10 июня прошли соревнования по велоспорту «Критериум». Мероприятие организовали в честь 10-летия Кубанской митрополии. Об этом сообщили в пресс-службе Сочинской епархии.

Участники велогонки соревновались в категориях «шоссе» и «МТБ». Возрастные группы разделились на:

— шоссе мужчины до 45 лет — шоссе мужчины 45+ — шоссе женщины — МТБ мужчины — МТБ женщины

На открытии соревнований по велоспорту присутствовал митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий отметил. Владыка отметил, что Православная Церковь в настоящее время проводит множество спортивных мероприятий для молодежи и прихожан.

– Кубанская митрополия была образована для того, чтобы активизировать церковную жизнь. Я надеюсь, что эта круглая дата тоже приведет к тому, что многие из вас, участников велогонки, заинтересуются православием, узнают о вере своих предков и придут в наши православные храмы, – отметил митрополит Григорий.

На соревнованиях к участникам обратился епископ Сочинский и Туапсинский Герман.

– В этом году мы празднуем 10-летие Кубанской митрополии, но также хотим подчеркнуть небольшую дату со дня образования Сочинской епархии – ей пять лет. Велогонка проводится уже третий раз. Наш город является спортивной столицей, и мы этим гордимся, – отметил епископ Сочинский и Туапсинский Герман. – Христианин всегда идет к определенной цели. Чтобы достичь цели, необходимо приложить труд. Спасение – это и есть победа христианина. Поэтому и вам, спортивным людям, придётся преодолеть трудности, но обязательно прийти к цели.

В финале соревнований митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий, епископ Сочинский и Туапсинский Герман и чемпион мира по велоспорту Николай Журкин наградили победителей медалями, грамотами и памятными статуэтки велосипедистов.