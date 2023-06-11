Девушка скончалась на месте Фото: пресс-служба СУ СК РФ по республике Адыгея

В Адыгее 26-летняя туристка из Новороссийска погибла от удара молнии. Трагедия произошла днем 10 июня в районе Абадзешского перевала. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по республике.

Предварительно, группа туристов из 38 человек отправилась в однодневный поход по горной местности. Однако погода начала ухудшаться, пошел дождь с грозой. Когда группа находилась в районе Абадзешского перевала, в 26-летнюю туристку ударила молния. От полученного электрического разряда девушка скончалась на месте.

По факту гибели туристки следователи организовали проверку.

– В настоящее время проводятся мероприятия по установлению обстоятельств гибели женщины, опрашиваются очевидцы происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Адыгее.

Проверка по факту гибели туристки поставила на контроль прокуратура Майкопского района.

– Установление обстоятельств гибели женщины и ход процессуальной проверки находятся на контроле прокуратуры, - сообщили в пресс-службе надзорного органа республики.