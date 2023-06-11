ФК «Краснодар» уступил ЦСКА в финале Кубка России Фото: t.me/fckrasnodar

ФК «Краснодар» уступил ЦСКА в финале Кубка России по футболу. Матч, проходивший на стадионе «Лужники» в Москве, в основное время завершился со счетом 1:1. ЦСКА обошел «быков» в серии пенальти.

Первый гол на 32 минуте с пенальти забил игрок ЦСКА Федор Чалов. Во втором тайме счет сравнял Джон Кордоба. Мяч прилетел в ворота на 50-й минуте встречи. В серии пенальти ЦСКА обошли «Краснодар» со счетом 6:5.

ФК «Краснодар» второй раз играл в финале Кубка России. В 2014 году «быки» уступили «Ростову. ЦСКА стал обладателем Кубка России в восьмой раз стал.