В Армавире в жилом доме сгорел человек

В Армавире в пожаре погиб человек. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Армавире в ночь на 11 июня по улице Тургенева загорелся жилой двухэтажный дом. В 23:57 уже через минуту после звонка очевидцев к месту вызова были незамедлительно направлены подразделения Армавирского пожарно-спасательного гарнизона.

- По прибытию к месту первых пожарных подразделений было установлено, что загорелся двухэтажный жилой дом, - уточнили в СУ СК России по Краснодарскому краю.

Локализовать пожар удалось достаточно быстро - менее чем через пять минут. Еще через 10 минут спасатели сообщили о полной ликвидации пожара. К сожалению, в сгоревшем помещении пожарные обнаружили погибшего. Сейчас следователи устанавливают его личность и обстоятельства смерти.

К ликвидации пожара участвовали 13 человек личного состава и четыре единицы техники.