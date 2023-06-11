Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия11 июня 2023 18:39

В Армавире в жилом доме сгорел человек

Пожар произошел в ночь на 11 июня
Евгения ХАЛИКОВА
В Армавире в пожаре погиб человек.

В Армавире в пожаре погиб человек.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Армавире в ночь на 11 июня по улице Тургенева загорелся жилой двухэтажный дом. В 23:57 уже через минуту после звонка очевидцев к месту вызова были незамедлительно направлены подразделения Армавирского пожарно-спасательного гарнизона.

- По прибытию к месту первых пожарных подразделений было установлено, что загорелся двухэтажный жилой дом, - уточнили в СУ СК России по Краснодарскому краю.

Локализовать пожар удалось достаточно быстро - менее чем через пять минут. Еще через 10 минут спасатели сообщили о полной ликвидации пожара. К сожалению, в сгоревшем помещении пожарные обнаружили погибшего. Сейчас следователи устанавливают его личность и обстоятельства смерти.

К ликвидации пожара участвовали 13 человек личного состава и четыре единицы техники.