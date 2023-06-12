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НовостиОбщество12 июня 2023 5:12

Что произошло за ночь 12 июня в Краснодарском крае

Сообщаем последние новости региона
Евгения ХИЛЬКО
Евгения ХИЛЬКО
Что случилось в Краснодарском крае за последние сутки.

Что случилось в Краснодарском крае за последние сутки.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

KP.RU продолжает следить за всеми событиями, которые просходят в Краснодарском крае. Собрали подборку новостей за последние сутки.

В Адыгее 26-летняя туристка из Новороссийска погибла от удара молнии. Следователи проводят проверку.

В Ейске при пожаре погибла семья, в том числе 12-летний ребенок. По предварительным данным, они приехали из Владимирской области на отдых.

Первый туристический поезд «К виноградникам у моря» прибыл на Кубань. Путешествие организовано формате «отель на колесах». Днем пассажиры посещают экскурсии, а ночью отдыхают в поезде.

Более 50 тонн гуманитарной помощи доставили кубанские казаки в зону СВО. За весь период они передали свыше 1,9 тыс. тонн гуманитарных грузов