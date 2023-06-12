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НовостиОбщество12 июня 2023 5:33

Погода в Краснодаре на 12 июня 2023: ливни и грозы обрушатся на город

В Краснодаре на День России прогнозируют дождь и ветер
Евгения ХИЛЬКО
Евгения ХИЛЬКО
Дождь может испортить праздник.

Дождь может испортить праздник.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Метеорологи называют характер погоды в Краснодаре неустойчивым. Дело в том, что в регион пришел холодный атмосферный фронт. Он и станет причиной того, что в кубанской столице 12 июня будет пасмурно. В Краснодаре на День России прогнозируют дождь с грозой, усилится ветер.

- Ожидается северо-восточный, восточный ветер 4-9 метров в секунду, при грозе порывы 12-14 метров в секунду, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Температура воздуха ночью 16-18 градусов, днем 25-27 градусов.

Атмосферное давление будет меняться мало и составит 753 мм ртутного столба, что ниже нормы.

Такая погода продержится на Кубани как минимум до конца недели. Распогодится в Краснодаре лишь к выходным.