Погода в Сочи на 12 июня 2023: праздник на курорте испортит дождь

Погода приготовила жителям и гостям Сочи неприятный праздничный сюрприз. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптическая ситуация в атмосфере над территорией Краснодарского края будет формироваться под влиянием холодного атмосферного фронта. Из-за него над регионом сформируются мощные кучево-дождевые облака, которые вызовут ливни с грозами. Пасмурная погода ожидается на всей территории края, в том числе и на Черноморском побережье. В День России 12 июня в Сочи обещают дождь. При этом ветер будет слабый. Днем воздух прогреется до +24 градусов, ночью отметки понизятся до +18.

Жителям и гостям Красной Поляны тоже не повезло. 12 июня в горах пройдет дождь, при этом температурные значения будут в пределах нормы. Днем воздух прогреется до +24 градусов, ночью похолодает до 15 градусов.

А вот на уровне выше 2000 метров дневные температуры будут 13-15 градусов, дождь прогнозируют в течение всего дня.