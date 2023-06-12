Врач-рентгенолог Туапсинской ЦРБ погиб в зоне СВО, когда спасал раненых бойцов

Мужчина отправился на передовую, чтобы помогать раненым.

Врач-рентгенолог Туапсинской районной больницы Владимир Зарубкин погиб в зоне спецоперации, когда спасал раненых бойцов. Об этом сообщил глава района Сергей Бойко.

- Многие жители Туапсинского района знали его, как хорошего доктора и прекрасного человека, - сказал глава муниципалитета. - В тяжелое для страны время он сменил свою мирную профессию на военную, встав на защиту интересов Родины.

На передовую Владимир отправился добровольцем. Решил, что сейчас он нужнее на линии соприкосновения, ведь он может спасти жизни бойцов. Смертельное ранение получил в тот момент, когда вытаскивал с поля боя раненого военного.

- Он погиб, как Герой, верный своему врачебному долгу, - добавил глава района Сергей Бойко. - Приношу свои искренние соболезнования родным и близким погибшего врача.

Прощание с медиком пройдет 13 июня.