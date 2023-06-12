Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 июня 2023 7:46

Светомузыкальное представление покажут на фасаде Зимнего театра Сочи в День России

Увидеть прокции смогут все желающие
Евгения ХИЛЬКО
Евгения ХИЛЬКО
Представление продлится три часа. Фото: администрации Сочи.

Представление продлится три часа. Фото: администрации Сочи.

Светомузыкальное представление покажут на фасаде Зимнего театра Сочи в День России. Об этом рассказали в администрации города-курорта.

Световое шоу начнется вечером 12 июня. Представление будет патриотическим, и продлится три часа.

- С 21:00 на фасаде архитектурной визитной карточки курорта будут демонстрироваться масштабные проекции на патриотическую тематику, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Сочи.

Увидеть их могут все желающие до полуночи.

Напомним, в течение дня в Сочи запланированы парусная регата, легкоатлетический забег и автопробег, а также концерт на площади Южного мола Морского порта.