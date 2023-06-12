Фото с места аварии. Фото: t.me/tipichkras

В Краснодаре такси перевернулось на крышу после ДТП со «скорой». Авария произошла на перекрестке Восточно-Кругликовской и Школьной поздно вечером 11 июня. По предварительным данным, водитель, за рулем кареты скорой помощи при выезде на перекресток столкнулся с Lada Granta, которая принадлежит службе такси. Удар был такой сильный, что легковушка перевернулась на крышу.

- Люди в аварии не пострадали, - уточняют в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Однако, кто виноват в этом происшествии, сейчас выясняют автоинспекторы. Они устанавливают все обстоятельства ДТП. Кто из водителей нарушил правило дорожного движения и не убедился в безопасности маневра, станет известно после проверки.