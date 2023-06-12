Массовый забег, концерт под открытым небом и световое шоу: что посетить на День России в Сочи 12 июня 2023

В День России в Сочи 12 июня 2023 администрация подготовила масштабную яркую программу. Фото: администрация Сочи

12 июня вся страна отмечает День России. Каждый город, в том числе и Сочи, подготовил программу мероприятий. Праздновать будут все районы курорта. Рассказываем, что посетить на День России в Сочи 12 июня 2023.

В парке имени Фрунзе организовали легкоатлетический забег на разные дистанции 2, 3 или 5 километров. Для юных сочинцев - на 500 и 1000 метров.

- А вот в Адлерском районе Сочи основной площадкой праздника станет парк культуры, - говорят в администраци курорта. - Жителей Хосты приглашают в парке 50 лет СССР, а Лазаревского - в парк культуры и отдыха и Центре национальных культур.

Главная праздничная площадка - Южный мол. Здесь в 17:00 состоится концерт, на котором выступят государственный музыкальный театр «Забайкальские узоры» и творческие коллективы национальных объединений Сочи.

- Днем в парке «Ривьера» пройдет конкурс рисунка «Россия – Родина моя!», а в Доме молодежи наградят волонтеров Победы, - уточнили в мэрии.

А в 21:00 стоит поспешить к Зимнему театру, на фасаде которого начнется световое шоу патриотической тематики.

Всего же подготовлено более110 концертов, акций, фестивалей и соревнований. Полную программу мероприятий смотрите здесь.