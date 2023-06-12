Пляж будет работать круглогодично.

Обновленный пляж «Жемчучина Сочи» c подограеваемым бассейном открыли в Адлере. Такой в Краснодарском крае он один. Известно, что зона отдыха будет круглогодично, независимо от температуры и погоды. А еще пляж получил синий флаг, что говорит о высшей категории.

- В последние годы мы сделали «рывок» в развитии круглогодичного отдыха в Краснодарском крае, - рассказал замгубернатора региона Александр Руппель. - Почти половина турпотока у нас уже формируется за пределами летних месяцев, и в этом большая заслуга именно таких точек притяжения.

Протяженность пляжа составляет 250 метров. В его обустройстве использованы только экологичные материалы. А еще на территории обуродовали детскую зона с игровой площадкой, фотозоны, есть и инфраструктура для маломобильных граждан.

– В оснащении пляжей используются самые современные технологии, экологичные материалы, расширяется инфраструктура, – подчеркнул глава Сочи Алексей Копайгородский. - Все в едином стиле. Этот подход будет использован в развитии всей береговой полосы в дальнейшем.