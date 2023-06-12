Купаться в реке было запрещено, но ребенок нарушил его. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Павловском районе Кубани утонул 13-летний школьник. Мальчик купался в реке Челбас, что протекает в станице Старолеушковской. В какой-то момент ребенок пропал из виду. Об этом очевидцы сообщили дежурному ЕДДС.

- На место происшествия выехала дежурная смена МКУ "Спасатель", сотрудники полиции, скорая медицинская помощь, - сообщают в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Ребенка вытащили из воды, на протяжении 30 минут медики пытались его. Ни на минуту они не прекращали вентиляцию легких и непрямой массаж сердца. Врачи сделали все, что смогли. Но мальчик умер.

- В данном месте на берегу реки Челбас купание запрещено, - отметили в краевом ГУ МЧС. - Сейчас ведутся следственные мероприятия.

Напомним, за сутки это уже второй смертельный случай, произошедший на водоемах. Ранее в Краснодарее утонул 4-летний ребенок.