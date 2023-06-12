Медики констатировали смерть. Фото: Илья СМИРНОВ

В Краснодаре в реке Кубань утонул 4-летний мальчик. Ребенок купался в районе улицы Парусная. Вот только у водоема стояли предупреждающие таблички о том, что плавать здесь опасно. Но ребенок проигнорировал запрет.

- 4-летний ребенок захлебнулся водой. Его достал очевидец, спасатели проводили реанимационные действия, - уточняют в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - После приезда бригады скорой медицинской помощи передали ребенка медикам.

Спасти мальчика, к сожалению, не удалось.

- Полиция проводит следственные мероприятия, - добавляют в краевом ГУ МЧС.

Ранее сообщалось, что В Павловском районе Кубани утонул 13-летний школьник.