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НовостиОбщество12 июня 2023 11:49

В Сочи в честь Дня России провели автопробег

В колонне с флагами страны проехало около 50 машин
Евгения ХИЛЬКО
Евгения ХИЛЬКО
Автомобили с триколором проехались от Зимнего театра по всему Курортному проспекту.

Автомобили с триколором проехались от Зимнего театра по всему Курортному проспекту.

Фото: Олег УМАРОВ

В Сочи в честь Дня России провели автопробег. Ровно в полдень под крики "Россия, мы вместе!" водители, чьи машины были украшены флагами страны двинулись по запланированному маршруту. Автомобили с триколором проехались от Зимнего театра по всему Курортному проспекту.

- Наш автопробег организован, прежде всего, в поддержку тех, кто защищает нашу страну. Мы вместе с нашими бойцами! - сказали участники автопробега.

Всего в колонне проехало около 50 авто, среди которых были и раритетные машины.

Отметим, что это лишь одна из акций, прошедших в День России на курорте. Всего же подготовлено более 110 концертов, фестивалей и соревнований. Полную программу мероприятий смотрите здесь.

Кстати, ранее сообщалось, что в сочинском парке «Ривьера» ко Дню России подготовили тематические фотозоны. Все они украшены триколором.