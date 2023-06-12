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НовостиПроисшествия12 июня 2023 12:19

В Краснодарском крае штормовое предупреждение из-за ливней продлили до 14 июня

Уровень воды в реках на Черноморском побережье и в юго-восточной части региона вновь может поднятья
Евгения ХИЛЬКО
Евгения ХИЛЬКО
На Кубань надвигается непогода.

На Кубань надвигается непогода.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прогноз снова изменился - непогода не спешит покидать юг России. Потому в Краснодарском крае продлили штормовое предупреждение до 14 июня включительно. Об этом предупреждают в ГУ МЧС по Краснодарском крае.

По прогнозу синоптиков, на всей территории Кубани 13 и 14 июня ожидаются сильные дожди с градом, грозой. А еще может усилиться ветер, порывы которого достигнут 20-23 метров в секунду.

Кроме того, жителей сразу восьми районов края предупреждают о подъеме уровня рек. Особое внимание спасателей приковано к Черноморскому побережьею и юго-восточной части региона. Уровень воды до неблагоприятных отметок может подняться в реках Геленджика, Туапсинского, Лабинского, Усть-Лабинского, Апшеронского, Мостовского, Курганинского и Отрадненского районов.

- Жителей и гостей региона в эти дни призываем соблюдать меры безопасности и внимательно следить за изменениями погодных условий, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

При возникновении ЧС необходимо звонить на номера телефона: 101 или 112