В Краснодаре четвертые сутки ищут загадочно пропавшего мужчину в резиновых тапках

Парня ищут по всему городу. Фото: lizaalert.org

В Краснодаре четвертые сутки ищут загадочно пропавшего 34-летнего Смирнова Станислава Владиславовича. Он перестал выходить на связь 8 июня. Где он может находиться, неизвестно. Но сейчас все силы брошены, чтобы его найти.

Рост пропавшего 170 сантиметров, он среднего телосложения, имеет темные волосы, карие глаза.

- В день исчезновения на нем были футболка, черные спортивные штаны, черные резиновые тапочки, - уточняют в поисковом отряде "Лиза Алерт" в Краснодарском крае.

Если вам что-то известно о человеке, сообщите информацию на горячаю линию отряда: 8 800 700 5452 (звонок бесплатный).