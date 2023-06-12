Где все это время находился ребенок, сейчас выясняется.

В Краснодаре завершены поиски пропавшего 4-летнего мальчика. Малыш исчез днем 12 июня. Об этом сообщила его мама, которые забила тревогу сразу после пропажи. Она распространила информацию в социальных сетях.

- Ребенок убежал из многоэтажки на улице Домбайской, 6/2. Сейчас ищем его, - сообщала женщина.

На поиски ребенка были брошены все силы. Родные и друзья семьи осматривали каждую детскую площадку, шерстили в подвалах и не только. Вечером 12 июня стало известно, что поиски завершены.

- Его нашли, с ним все хорошо, не пострадал, - заверили родственники.

Где все это время находился ребенок, сейчас выясняется.

Напомним, ранее сообщалось, что в Краснодаре утонул 4-летний ребенок. Он плавал в реке, где купание запрещено. Но малыша никто не остановил. Проводится проверка.