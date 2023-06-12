Сигнал оперативно прервали. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На радиостанциях Кубани 12 июня произошла новая хакерская атака. Днем на волнах местного радиовещания стали звучать странные сообщения. Фейки транслировались на радиостанциях Туапсе, Новопокровского, Кущевского, Гулькевичского районов. Как сообщили в оперативном штабе региона, поводов для беспокойства нет, неизвестные снова совершили хакерскую атаку.

- Сигнал был оперативно прерван, - сообщают в оперативном штабе Краснодарского края. - В настоящий момент вещание радиостанций восстанавливают.

В оперативном штабе крае напомнили, что целью таких провокаций является запугивание жителей.

- Достоверно о возможных угрозах могут сообщать исключительно официальные ведомства, государственные органы власти, - добавляют в ведомстве.

Напомним, в последний раз хакерская атака была совершена 7 июня. Тогда фейковые сообщения прозвучали в эфире радиостанций в Сочи, Джубге, Темрюке и других муниципалитетах.