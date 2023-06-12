Флаг страны развевался даже в море!

В Сочи 12 июня прошла парусная регата, приуроченная ко Дню России. Мероприятие провели в Хостинском районе. Именно отсюда с берега в Черное море вышли более 15 яхт. Все они водрузили на мачты флаг страны.

- Яхты финишировали в акватории Приморской набережной в Центральном районе курорта, - рассказывают в администрации города.

В спортивном комплексе «Лесное» прошло первенство Сочи среди молодежи по армейскому рукопашному бою. В соревнованиях участвовали воспитанники профильных военно-патриотических клубов и объединений, а также юнармейцы. А на побережье были организованы соревнования по триатлону.

- Спортсмены Сочи присоединились к празднованию во всех внутригородских районах, – отметил директор департамента физической культуры и спорта администрации Сочи Анатолий Мирошников. - Активность, с которой сочинцы всех возрастов участвуют сегодня в спортивных мероприятиях, приуроченных к празднику, свидетельствует о патриотизме горожан и их стремлению к здоровому образу жизни.

Во всех районах курорта в этот праздничный день работают молодежные точки активности. Там все желающие могут получить флаг России или сделать аквагрим в цветах национального триколора. А еще можно присоединиться к всероссийской акции и написать письмо на передовую.