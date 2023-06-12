Из рук мэра паспорта получили 12 юных активистов.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский в День России вручил первые паспорта юным жителям города. Торжественная церемония прошла в стенах мэрии курорта. Главный документ получили 12 активистов волонтерского движения, спортивной и культурной жизни Сочи. Также на сцену выходили победители конкурсов патриотической направленности. Среди участников церемонии было трое детей участников специальной операции.

- Мы обязательно будем поддерживать все начинания наших юных талантов, - сказал глава Сочи Алексей Копайгородский. - Чтобы они нашли свой путь, своё предназначение во взрослой жизни, с честью и достоинством преодолевали все трудности и достигали самых больших успехов

Отметим, что паспорта в торжественной обстановке вручали школьникам во всех районах курорта.