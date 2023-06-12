Двое взрослых и ребенок погибли на Кубани в лобовом столкновении машин

Фото с места аварии. Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Смертельная авария произошла днем 12 июня на дороге "Крымск-Джигинка". Водитель за рулем «Нивы» не справился с управлением. Он выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с Mazda.

Фото с места аварии. Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

- На месте ДТП погибли три человека. Это водитель и 15-летний пассажир "Нивы", а также водитель японского авто, - рассказывают «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Еще одна пассажирка Mazda госпитализирована в Крымскую районную больницу - она в реанимации.

Фото с места аварии. Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Что стало причиной аварии, сейчас выясняют автоинспекторы.

- Устанавливаются обстоятельства произошедшего, - добавляют в полиции.

Ранее сообщалось, что в Выселковском районе Кубани фура разорвала легковушку, погибла семья с ребенком. Еще один пострадавший доставлен в больницу.