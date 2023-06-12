200 молодых офицеров выпустились из Краснодарского военного училища имени Штеменко

По сложившейся традиции выпускники танцуют на плацу вальс со своими невестами и женами.

В Краснодарском высшем военном училище имени генерала армии Штеменко, которое в народе называется «Шифровалка», состоялся выпускной. Больше 200 офицеров получили дипломы и нагрудные знаки об окончании.

Стоит отметить, что этот вуз единственный в России, где готовят специалистов по защите гостайны. Стены учебного заведения являются площадкой для государственных испытаний новейших образцов техники спецсвязи. Поступить сюда не просто.

- Вы - наследники поколения победителей, сдали сложнейшие экзамены, освоили специальную технику, - сказал замначальника 8 Управления Генерального штаба России генерал-майор Борис Кондратьев. - На вас возлагается ответственность не только за себя, но и за жизни товарищей и целые участки, от которых зависит благополучие Родины.

Лучшим выпускникам училища вручили золотые медали, а также дипломы с отличием об окончании адъюнктуры, магистратуры и специалитета.

Кроме того, представители личного состава учебного заведения удостоены государственных и ведомственных наград.

- Им вручили медали Жукова, «За военные заслуги», ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и почетные грамоты Президента России, - добавляют в администрации края.